Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что граждане ее страны морально подавлены, чтобы восстать против политики президента Владимира Зеленского. Об этом 16 ноября она заявила в эфире телеканала «Наш»

Не погуляла, так уснула: депутат Рады задремала на заседании © commons.wikimedia.org, Oksana Kvitka

«Я не вижу, чтобы наши люди сейчас были способны проснуться. И сколько бы политики не били копытом и не рвались в политический бой, Зеленский завтра придумает какие хотите ноу-хау. Вместе с веерными отключениями он отключит радио и телевидение, скажет, что это просто не нужно, потому что мы греем людей, и на это электроэнергию не тратим. Телевизор замолчит и даже "Лебединого озера" не будет», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить 1 тысячу гривен (2750 рублей) всем, кто вакцинируется. Главе украинского государства уже напомнили, что он не первый украинский политик, раздающий бюджетные деньги, но ни разу это не заканчивалось хорошо.

Идея приплачивать за прививки вызвала шквал критики, потому что в стране сейчас патовая ситуация с энергоносителями. По оценкам экспертов уже в ближайшие недели запасы газа и угля могут закончится, не решен вопрос и с импортом электроэнергии из Белоруссии, контракт заключен только до конца ноября.