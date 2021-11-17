Украинка-долгожительница родилась в 1914 году в селе Броварки Полтавской области.
«Чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала», — рассказал глава местной общины.
Ранее одной из старейших украинок была признана жительница села Жадово Черниговской области Христина Нагорная. Она родилась в 1900 году и умерла в 2017-м в возрасте 117 лет.
Старейшей женщиной в мире считается японка Канэ Танака, сейчас ей почти 119 лет.