Жительница Полтавской области Анна Ковтун 16 ноября отметила 107-й день рождения. Об этом сообщил в Facebook глава общины Мирослав Носа

«Чернобыль forever»: украинка нашла гриб-гигант © Instagram/Rivne1283

«Чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала», — рассказал глава местной общины.

Ранее одной из старейших украинок была признана жительница села Жадово Черниговской области Христина Нагорная. Она родилась в 1900 году и умерла в 2017-м в возрасте 117 лет.

Старейшей женщиной в мире считается японка Канэ Танака, сейчас ей почти 119 лет.