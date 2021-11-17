Теперь Пугачева — стройная блондинка с каре и челкой. Многие имиджмейкеры раскритиковали последний образ примадонны, отметив, что она неудачно подчеркнула свое постройневшее тело с помощью одежды.
А вот стилист Любовь Фасхутинова похвалила образ артистки и заявила, что многие теперь будут просить своих парикмахеров «сделать как у Пугачевой».
«Мне нравится такой образ примадонны. Так же как игра с текстурами и объемом. В любом случае нужно смотреть вживую, что-то может отличаться от реальности. По форме, четкие линии для драматичной внешности очень даже хорошо. По поводу того, кому подойдет такая прическа, я бы ориентировалась на линии в лице, овал, брови, губы. Подобное — к подобному. И, конечно, вектор стиля по типажам», — объяснила эксперт.
Пугачева часто подвергается критике за несоответствующие возрасту и статусу молодежные наряды и желание выглядеть моложе своих лет любой ценой.
В прошлом году примадонна ответила хейтерам, сказав: «Да, я старая, и ничего с этим я поделать не могу», подчеркнув, что все те, кто сейчас ее обвиняет, тоже постареет.