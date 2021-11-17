Певица Алла Пугачева, которой в этом году исполнилось 72 года, вновь заставила о себе поговорить, появившись 16 ноября на странице в Instagram своего мужа, ведущего Максима Галкина. Многие подписчики отметили, что примадонна стала стройнее и выглядит моложе супруга, другие обратили внимание на ее новую прическу

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А вот стилист Любовь Фасхутинова похвалила образ артистки и заявила, что многие теперь будут просить своих парикмахеров «сделать как у Пугачевой».

«Мне нравится такой образ примадонны. Так же как игра с текстурами и объемом. В любом случае нужно смотреть вживую, что-то может отличаться от реальности. По форме, четкие линии для драматичной внешности очень даже хорошо. По поводу того, кому подойдет такая прическа, я бы ориентировалась на линии в лице, овал, брови, губы. Подобное — к подобному. И, конечно, вектор стиля по типажам», — объяснила эксперт.

Пугачева часто подвергается критике за несоответствующие возрасту и статусу молодежные наряды и желание выглядеть моложе своих лет любой ценой.

В прошлом году примадонна ответила хейтерам, сказав: «Да, я старая, и ничего с этим я поделать не могу», подчеркнув, что все те, кто сейчас ее обвиняет, тоже постареет.