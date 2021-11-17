Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что перед следующими президентскими выборами монобольшинство в виде фракции «Слуга народа» примут правки в Конституцию. Об этом 16 ноября она заявила в эфире телеканала «Наш»

«Если вы слышали их закидоны, как они изменят Конституцию, то Зеленский в одном из вариантов пойдет на перевыборы досрочно. Перед этим они изменят в Конституции на парламентско-президентскую [республику], и парламент будет выбирать президента. Опять же его "свита" изберет его, потому им оставаться у власти. И далее их снова выберет система, и останутся навечно», — заявила Савченко.

«Он уже в плену». Эксперт о том, сколько времени осталось у президента Зеленского © пресс-служба президента Украины

В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за внесение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской сделать Украину «жесткой президентской республикой».

Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил сомнение в том, что Зеленского могут избрать на второй срок. Он заявил, что в это не верит.