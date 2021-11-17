Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану заказать у Украины самолеты Ан-178. Об этом 17 ноября сообщил офис главы украинского государства

В разговоре с турецким коллегой Зеленский оценил поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, отметил ее участие в «Крымской платформе».

Зеленский и Эрдоган также обсудили ситуацию в области безопасности страны и Черноморского региона. Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, отметили реализацию ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы углубления взаимодействия.

Когда Эрдоган заявит, что у Турции есть обязанности в Крыму? © AP, Kenzo Tribouillard, Pool via AP

Также сообщается, что Зеленский пригласил Эрдогана посетить Киев и поприсутствовать на юбилейном заседании Стратегического совета, которое запланировано в феврале 2022 года.

Ранее Украина закупила у Турции ударные боевые беспилотники Bayraktar. Минобороны Украины показало кадры взрыва бомбы, сброшенной с беспилотника на гаубицу на линии разграничения в Донбассе. Стоит отметить, что использование беспилотников на линии разграничения запрещено Минскими договоренностями.