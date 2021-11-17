В разговоре с турецким коллегой Зеленский оценил поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, отметил ее участие в «Крымской платформе».
Зеленский и Эрдоган также обсудили ситуацию в области безопасности страны и Черноморского региона. Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, отметили реализацию ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы углубления взаимодействия.
В частности, украинский президент предложил Турции стать одним из заказчиков транспортных самолетов АН-178, серийное производство которых как раз началось на Украине.
Также сообщается, что Зеленский пригласил Эрдогана посетить Киев и поприсутствовать на юбилейном заседании Стратегического совета, которое запланировано в феврале 2022 года.
Ранее Украина закупила у Турции ударные боевые беспилотники Bayraktar. Минобороны Украины показало кадры взрыва бомбы, сброшенной с беспилотника на гаубицу на линии разграничения в Донбассе. Стоит отметить, что использование беспилотников на линии разграничения запрещено Минскими договоренностями.