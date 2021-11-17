Константин Павлович Рязанов родился в 1959 г. на Урале в поселке Сунгуль ("Лаборатория Б", место работы легендарного биолога Николая Тимофеева-Ресовского, ныне - Федеральный ядерный центр)

В 1982 году окончил МИФИ, работал в филиале ИАЭ им. Курчатова.

С 1990 года и по настоящее время — в Общественном фонде новых технологий в образовании "Байтик" (его учредитель совместно с известными учеными, государственными и общественными деятелями). Сейчас — в должности его главного администратора по связям с общественностью.

С 1988 года начал заниматься издательской и журналистской деятельностью, как редактор и издатель выпустил порядка 30 книг, автор большого числа статьей о бардовской песне и истории Троицка и его окрестностей. Участвовал в создании и становлении газеты "Троицкий вариант". Инициатор-основатель газеты фонда "Байтик" и школьников Троицка "Комп-Кэмп" и журнала "Вагант" при Музее Высоцкого (ГКЦМ).

В 2003-2004 гг. — пресс-секретарь главы города Троицка Московской области. Поныне активный участник информационного пространства Троицка-наукограда (уже в составе Москвы) и блогосферы (ведёт страницы в Фейсбуке и Живом Журнале).

Автор-составитель ряда книг: "Троицк вчера, сегодня, завтра", "Высоцкий в Троицке", сборника стихов «ЛиТр (Литературный Троицк)», и др.