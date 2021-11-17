США настроены на взаимодействие с КНР в целом ряде сфер. Об этом сообщил президент США Джо Байден 16 ноября на встрече с журналистами, передают «Известия»

Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина состоялась в онлайн-формате. Было объявлено о создании четырех контактных групп по сотрудничеству США и Китая.

«Это была хорошая встреча, нам предстоит многое сделать. Мы сформировали четыре группы, мы соберем людей для совместной работы по целому ряду вопросов. Я смогу рассказать больше в ближайшие две недели», — сказал президент США.

Байден отметил, что США поддерживают закон Китая об отношениях с Тайванем и подчеркнул, что США не поддерживают независимость острова. Он добавил, что власти США и Китая «не должны допустить перехода от соперничества к конфликту».