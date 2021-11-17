Астролог Влад Росс сделал прогноз на будущее коронавируса на Украине, заявив, что в скором времени жители страны смогут снять маски и забыть о локдауне, но прежде придется пережить пик смертей. К такому выводу он пришел в эфире своей новой программы «Осенний прогноз», которая появилась на YouTube 16 ноября

«Я всегда говорил, что конец коронавируса и этой ужасной ситуации с масками, локдаунами закончится во второй половине 2022 года. И весьма вероятно, что летом в 2022 году или к концу 2022 года мы наконец-то скинем маски. Гарантирую вам, что в 2023 году никто на вас не будет надевать эти маски. Поэтому локдаун, красная зона и эти сложные ковидные ситуации у нас будут до Нового года», — заявил астролог.

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Такое положение планет, утверждает Росс, приведет к критическому росту числа заражений и большому количеству смертей, но уже после праздников кривая заболеваемости уверенно пойдет на спад.

Однако совсем попрощаться с COVID-19, заявил астролог, человечество не сможет уже никогда, люди просто к нему привыкнут и будут переносить этот недуг как обычный грипп.