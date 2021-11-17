Устав Организации Объединенных Наций не отражает мира ни де-факто, ни де-юре, так как он не изменялся с 1973 года. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ 17 ноября

По словам Кислицы, с момента подписания в 1945 году Устав ООН менялся пять раз, «отражая меняющийся мир».

«Удивительно, но процесс внесения поправок остановился 48 лет назад — несмотря на то, что мир XXI века не сравним с миром 1973 года. Карта мира кардинально изменилась, и такие искусственные образования, как Советский Союз, ушли в прошлое. Они исчезли с карты мира, но все еще находятся в Уставе ООН», — сказал дипломат с трибуны Генассамблеи.

Кислица отметил, что Устав ООН «ни де-факто, ни де-юре» не отражает сегодняшний мир. Понимая это, Секретариат ООН использует в своих материалах формулировки, отсутствующие в Уставе, так как «государства-члены не договорились об изменениях».

Украина поддержала прославление нацизма на полях ООН © dan-news.info

«Совершенно неуместно, что постоянный член Совета Безопасности имеет привилегию пользоваться правом вето при рассмотрении ситуаций, в которые он непосредственно вовлечен как сторона конфликта. Потому делегация Украины решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничение использования права вето», — сказал Кислица.

Ограничения, по его мнению, должны касаться случаев геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также конфликтов, в которые вовлечен постоянный член.

Также Кислица предложил усилить представительства стран Восточной Европы, что принципиально для Украины. Он напомнил, что эта группа стран имеет одно из самых маленьких представительств в Совбезе ООН — 23 страны представляет одно государство.

В Совбез ООН входят 15 стран — пять постоянных членов и 10 непостоянных, избираемых на два года. Пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — имеют право вето.