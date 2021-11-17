Артист заявил, что информацией о точной дате выхода последнего — седьмого — сезона картины не обладает, но очень ждет дебюта новых серий.
«Ну что вы меня спрашиваете. Ну ей Богу! Я — артист. Бог его знает, когда он выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал», — ответил Добронравов, уточнив, что желающим узнать дату надо «звонить руководителям на Украину».
По словам артиста, его участие в «Сватах» подошло к концу и теперь его голова забита новыми проектами, а именно спектаклями, над которыми он сейчас работает, и новыми фильмами.
Совсем недавно с участием Добронравова вышла лента Алексея Сидорова «Чемпион мира» о матче между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным.
Сначала поклонники «Сватов» обсуждали слух, что новые серии выйдут уже 1 ноября, однако этого не произошло и теперь по сети ходит новая версия — 7 сезон появится на экранах 22 ноября. Официального подтверждения этой информации нет.
Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.
Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.