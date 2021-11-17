Звезда сериала «Сваты», актер Федор Добронравов рассказал журналистам о новом сезоне фильма и своих новых театральных проектах. Его слова 17 ноября процитировала Teleprogramma.pro

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«Ну что вы меня спрашиваете. Ну ей Богу! Я — артист. Бог его знает, когда он выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал», — ответил Добронравов, уточнив, что желающим узнать дату надо «звонить руководителям на Украину».

По словам артиста, его участие в «Сватах» подошло к концу и теперь его голова забита новыми проектами, а именно спектаклями, над которыми он сейчас работает, и новыми фильмами.

Совсем недавно с участием Добронравова вышла лента Алексея Сидорова «Чемпион мира» о матче между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным.

Сначала поклонники «Сватов» обсуждали слух, что новые серии выйдут уже 1 ноября, однако этого не произошло и теперь по сети ходит новая версия — 7 сезон появится на экранах 22 ноября. Официального подтверждения этой информации нет.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.