В Херсонской области на границе с Крымом прошли учения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ВСУ в Facebook

Украинцев с «травматами» вызовут на учения на границе с Белоруссией © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации отражало атаку отряда морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Также украинские военные при поддержке танков и артиллерии остановили продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Командующий ООС ВСУ Сергей Наев заявил, что на учениях личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

Крым стал российским регионом в результате референдума в 2014 году. Украина считает Крым своей территорией.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал глав МИД Франции и Германии начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине.