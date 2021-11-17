Учения прошли на полигоне боевой подготовки у границы с Крымом.
«В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.
По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации отражало атаку отряда морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Также украинские военные при поддержке танков и артиллерии остановили продвижение основных сил противника вглубь обороны.
Командующий ООС ВСУ Сергей Наев заявил, что на учениях личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.
Крым стал российским регионом в результате референдума в 2014 году. Украина считает Крым своей территорией.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал глав МИД Франции и Германии начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине.