Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов подверг сомнению инициативу президента Владимира Зеленского материально поощрять вакцинировавшихся тысячей гривен (2750 рублей). По мнению Степанова, эта программа не решит главной проблемы - низкий уровень вакцинации пожилых людей. Об этом 17 ноября написал «Херсон типичный»

С бокалом солодового: Зеленский болел за Украину в баре © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«К большому сожалению, в нашей стране люди старше 60 лет не ходят в кинотеатры и фитнес-клубы, не путешествуют по стране. Это кто-то фильмов насмотрелся о том, как пенсионеры за границей отдыхают и что-то могут себе позволить. В Украине все по-другому. Есть масса вариантов, как уговорить привиться украинских пенсионеров. Но не так же», — сказал Степанов.

По его мнению, тратить огромные средства на поддержку молодежи глупо, когда в стимуляции и помощи нуждаются именно люди старшего возраста.

«Дайте пенсионерам стимул прививаться, защитите именно эту категорию людей. Если бы эту тысячу гривен от президента разрешили бы потратить, например, на продукты питания, коммунальные услуги, лекарства — то, чем реально живут наши пенсионеры, — это бы существенно повысило процент вакцинированных среди групп риска», — заявил экс-министр.

Он подчеркнул, что понял задумку президента как идею «поддержать креативные индустрии».

Число заразившихся коронавирусом на Украине стремительно растет. В настоящее время в стране болеет более полумиллиона человек. Умерших уже почти 79 тысяч, причем 63 из них — люди старше 60 лет.