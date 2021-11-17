Россия пока не слышала от Германии политических заявлений о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире «Россия 24» 16 ноября сообщил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов

«Не хотелось бы усматривать некую политическую составляющую в данном вопросе. Пока что в части официальной позиции Германии, которая является реципиентом проекта "Северный поток — 2", мы не слышали каких-либо политических заявлений», — сказал постпред.

А вето-то нету! Почему Украина не сможет запретить «Северный поток-2»

Также постпред подчеркнул, что не видит никакой связи между приостановкой сертификации «Северного потока-2» и миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG, начатую в сентябре. Это было сделано, чтобы оператор трубопровода смог провести регистрацию своего германского филиала, которому будут переданы полномочия по управлению расположенной в ФРГ частью «Северного потока-2».