«Не хотелось бы усматривать некую политическую составляющую в данном вопросе. Пока что в части официальной позиции Германии, которая является реципиентом проекта "Северный поток — 2", мы не слышали каких-либо политических заявлений», — сказал постпред.
Он также отметил, что в данном случае речь идет не о заморозке, а о приостановке процесса сертификации газопровода, и прежде чем рассуждать на этот счет, «необходимо разобраться, с чем именно это связано».
Также постпред подчеркнул, что не видит никакой связи между приостановкой сертификации «Северного потока-2» и миграционным кризисом на польско-белорусской границе.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG, начатую в сентябре. Это было сделано, чтобы оператор трубопровода смог провести регистрацию своего германского филиала, которому будут переданы полномочия по управлению расположенной в ФРГ частью «Северного потока-2».