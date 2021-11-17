Пугачева предстала перед подписчиками мужа в лаконичном наряде: черном платье с ассиметричным круглым вырезом и туфлями в тон. Дополнили образ серебряная цепочка и новая прическа.
По мнению эксперта, все это только подчеркнуло недостатки певицы — излишнюю худобу и непропорциональные формы.
«Сам образ считаю неудачным. Почему? Потому что вижу ножки кузнечика, маленькое тщедушное тельце и непропорционально большую голову. И все это бросается в глаза благодаря "шикарному платью"», — сказала Чугаева.
Раскритиковала она и авторские туфли исполнительницы, заявив, что круглый носок — «удел детской обуви или вариант для ветхих старушек, но никак не для легенды и настоящей звезды».
К слову, бренду Alla Pugachova в этом году исполняется 25 лет: первая коллекция премиальной линии обуви и аксессуаров под именем примадонны вышла в 1996 году. Несмотря на сложные периоды, все эти годы певица не прекращала выпуск авторских туфелек и не прекращала сотрудничество с компанией «Эконика».