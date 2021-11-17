Фанаты сборной Украины в ходе гостевого матча с командой Боснией и Герцеговины 16 ноября решили устроить антироссийскую провокацию, однако это чуть было не закончилось для украинских болельщиков плачевно. Подробности инцидента приводит сайт footboom.ru

«Чумовой человек»: Милонов жестко отреагировал на выходку украинского комментатора © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ход игры был омрачен поведением приехавших в Боснию болельщиков с Украины, которые достали в гостевом секторе флаг России. По фанатской традиции, символику непримиримого врага принято переворачивать вверх ногами, что они и проделали с российским флагом. На беду украинских ультрас, на бело-сине-красном флаге также присутствовал герб РФ, из-за чего в перевернутом виде полотнище стало напоминать флаг Сербии.

Боснийские фанаты, представленные местной группировкой BHFanaticos, завидев такой флаг и приняв его за сербский, решили наказать своих украинских визави и предприняли попытку прорваться на трибуну гостей. В дело пришлось вмешаться местной полиции, которой в конечно итоге удалось сдержать наступательный порыв боснийцев и предотвратить побоище.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

В соцсетях мнения об этой ситуации разделились. Одни полагают, что это была неудачная антироссийская выходка украинских болельщиков, другие же допускают, что на трибуны с украинцами могли пробраться сербы и нарочно спровоцировать фанатов Боснии и Герцеговины. Третьи же возмущены поступком гостей с Украины, которые, раз уж на то пошло, могли бы поддерживать свою команду без каких-либо политических провокаций.

Ранее в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве в Катаре вышла сборная России. В предстоящем мини-турнире за оставшиеся три путевки на чемпионат россиян будут снова разводить с украинской сборной.