Первая леди Украины Елена Зеленская заговорила о домашней жестокости, которую приходится переживать женщинам. Пост об этом был опубликован 16 ноября в ее Instagram

«Я хочу рассказать про одну женщину. Выдающаяся она или нет — решать вам. Ей примерно 40 лет, и у нее есть ребенок школьного возраста. Каждое утро она просыпается, кормит семью, собирает и отводит ребенка в школу сама, ведь мужчине хронически некогда. На работе она важный, но рядовой работник и давно не имела повышения. Ее руководитель, конечно, — мужчина», — написала Зеленская.

Гендерное равенство в украинском МВД. Кто охраняет покой украинцев © МВД Украины

«Вечером забирает ребенка с кружков и проверяет уроки, ведь считается, что воспитание — это дело матери. Дело отца — быть рядом, даже если он обижает. Домашняя жестокость — это семейное дело, и жаловаться стыдно, надо идти на компромиссы», — добавила Зеленская.

Она объяснила, что ее героиня — это среднестатистическая украинка, имеющая лишь 30% вероятность стать руководителем и принадлежит к 67% женщин, подвергшимся насилию. Но, как и каждая четвертая, она стесняется об этом говорить, ведь «мама и бабушка терпели».

«Для меня этот человек — выдающаяся личность. К счастью, так считаю не только я. Равенство — это свобода и справедливая оценка по заслугам, а не по полу. Нет "мужского" или "женского" дела, наше дело — любое, к которому лежит сердце и на которое есть силы! Именно это — настоящее равенство», — отметила супруга президента.

По ее словам, в прошлом году Украина присоединилась к «Партнерству Биарриц» (международная коалиция для борьбы с неравенством полов — ред.), и за это время было сделано многое, но еще есть над чем работать.