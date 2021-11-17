«Купидон в тапках. 2011 год. Фотохудожник — Алла Пугачева», — подписал артист снимок, добавив хештеги «мне казалось, это круто», «из неопубликованного».
«Купидон в вафельном полотенце», «Сейчас полотенце развяжется», «Кельту хоть надел бы, коль не любишь штаны носить», «крылья где потерял?», «Обычно я застаю в таком виде своего мужа, когда он опять забывает закрыть дверь в ванной!», «Максим! Соседство со старухой Вас портит!», «Вот придуривается, забот не знают, вокруг повара, слуги, няньки да мамки», — отреагировали подписчики.
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Живет семейство в замке в подмосковной деревне Грязь. Муж певицы у нее пятый по счету и младше ее на 27 лет, а она у него — первая и единственная жена. У пары двое детей — двойняшки Лиза и Гарри, появившиеся на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас они ходят во второй класс.