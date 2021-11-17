В преддверии 10-й годовщины брака с певицей Аллой Пугачевой ведущий Максим Галкин опубликовал в сети архивный снимок, где он изображает купидона с луком и стрелой в тапочках и полотенце, повязанном на груди

«Купидон в тапках. 2011 год. Фотохудожник — Алла Пугачева», — подписал артист снимок, добавив хештеги «мне казалось, это круто», «из неопубликованного».

«Купидон в вафельном полотенце», «Сейчас полотенце развяжется», «Кельту хоть надел бы, коль не любишь штаны носить», «крылья где потерял?», «Обычно я застаю в таком виде своего мужа, когда он опять забывает закрыть дверь в ванной!», «Максим! Соседство со старухой Вас портит!», «Вот придуривается, забот не знают, вокруг повара, слуги, няньки да мамки», — отреагировали подписчики.