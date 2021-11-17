С бокалом солодового: Зеленский болел за Украину в баре

Украинский президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак 16 ноября болели за сборную Украины в одном из киевских баров. За этим делом их застала местная жительница и общественный деятель Лина Дешвар, о чем и выложила пост в сториз Instagram

«Живем хуже обезьян»: украинская актриса отругала Зеленского © Скриншот "Снежная лавина"

На снимке, сделанном Дешвар, Зеленский сидит в центре стола с бокалом пива. При этом поза и выражение лица у украинского лидера напряженные.

«Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины», — подписала она фото, правда название бара не уточнила.

Позже она сделала совместное селфи с президентом, когда Украина обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

Публикация от Lina Deshvar 💛💙 (@deshvar_lina)