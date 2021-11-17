С бокалом солодового: Зеленский болел за Украину в баре

Смотрел глава государства матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который в это время проходил в Зенице на стадионе «Билино Поле».
На снимке, сделанном Дешвар, Зеленский сидит в центре стола с бокалом пива. При этом поза и выражение лица у украинского лидера напряженные.
«Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины», — подписала она фото, правда название бара не уточнила.
Позже она сделала совместное селфи с президентом, когда Украина обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.