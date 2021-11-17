Украину посетил известный голливудский актер и продюсер Шон Пенн. Об этом 16 ноября сообщили в сюжете ТСН

После двух разводов: звезда «Сватов» выбрала одиночество © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Журналистам удалось выяснить, что актер уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.

«У нас Шон Пенн», — написал Остальцев в Instagram о разговоре с актером.

Как сообщил в Facebook гендиректор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, актер посетил Аллею Героев Небесной сотни, где ударил в так называемый Колокол Достоинства.

Также стало известно, что голливудская звезда в ближайшие дни посетит зону проведения Операции объединенных сил (ООС) и Мариуполь.