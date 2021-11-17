Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов «Небесной сотни». Оказалось, он снимает документальное кино о Майдане, причем секретно.
Журналистам удалось выяснить, что актер уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.
«У нас Шон Пенн», — написал Остальцев в Instagram о разговоре с актером.
Как сообщил в Facebook гендиректор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, актер посетил Аллею Героев Небесной сотни, где ударил в так называемый Колокол Достоинства.
Также стало известно, что голливудская звезда в ближайшие дни посетит зону проведения Операции объединенных сил (ООС) и Мариуполь.