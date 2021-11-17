Россия может добиться признания Крыма со стороны Европейского союза (ЕС) из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом 16 ноября написал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в статье для издания «Главред»

Министр иностранных дел Белоруссии признал Крым российским © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Владимира Путина. Жданов отметил, что с помощью миграционного кризиса российские власти хотят заставить европейские страны сертифицировать «Северный поток-2», снять санкции и признать Крым российским.

Также автор считает, что Москва намерена заставить НАТО надавить на Украину, чтобы она начала выполнять Минские соглашения. Тем не менее, эксперт отметил, что последняя цель является трудновыполнимой. При этом он подчеркнул, что если ситуация дойдет до абсурда и начнется «маленькая перестрелка на границе», то власти России смогут выдвигать любые требования.

Помимо этого, специалист рассказал, что планам России препятствует жесткая позиция руководства Польши и смена правительства в Германии. Если ЕС будет вынужден вывозить мигрантов на автобусах вглубь Европы, то Россия будет «на белом коне», резюмировал автор.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов назвал сюрреализмом ситуацию, которая сложилась на границе Польши и Белоруссии, где массово сосредоточились мигранты. По его мнению, происходящее на польско-белорусской границе «не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий».

Накануне собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.