Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2», используя как повод для этого миграционный кризис на белорусско-польской границе и заявления о подготовке вторжения России на Украину. Об этом 16 ноября в эфире «Украина 24» рассказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович

Рабинович призвал украинцев снять «проклятие президентства» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Кроме того, заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны Киеву, поскольку это сеет панику и отвлекает украинцев от внутренних проблем страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении «Северного потока-2». По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Вместе с тем он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток-2».

До этого Украина и Соединенные Штаты подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Как отметил Зеленский, она «усиливает дружбу» и выводит на новый уровень сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за «железную поддержку».