«Эти ребята вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет», — написал Зеленский.
В матче заключительного тура отборочной стадии украинцы обыграли сборную Боснии и Герцеговины (2:0). В параллельном матче Финляндия проиграла Франции (0:2), благодаря чему Украина с 12 очками заняла в группе второе место и попала в стыки. Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.
Стыковые игры пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября. Для выхода в финальную часть чемпионата мира надо обыграть двух соперников. Уже известно, что матч с первым соперником украинцы сыграют в гостях.
Также в стыковые матчи попала национальная команда России. Россия и Украина не смогут сыграть между собой из-за сложной политической ситуации между странами.