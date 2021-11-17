Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября в своем Facebook поздравил сборную страны по футболу с попаданием в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2022 года

Зеленский попал в авторитарную ловушку - Аваков © kmu.gov.ua

В матче заключительного тура отборочной стадии украинцы обыграли сборную Боснии и Герцеговины (2:0). В параллельном матче Финляндия проиграла Франции (0:2), благодаря чему Украина с 12 очками заняла в группе второе место и попала в стыки. Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Стыковые игры пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября. Для выхода в финальную часть чемпионата мира надо обыграть двух соперников. Уже известно, что матч с первым соперником украинцы сыграют в гостях.

Также в стыковые матчи попала национальная команда России. Россия и Украина не смогут сыграть между собой из-за сложной политической ситуации между странами.