Бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко 16 ноября в своем Facebook заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело за госизмену

Олег Ляшко: политический шоумен на службе украинских олигархов © Facebook/Олег Ляшко

«Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить», — написал Ляшко.

Он прикрепил к сообщению видео, в котором подает соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Он считает, что импорт электроэнергии «подрывает национальные экономические и энергетические интересы» Украины. По его мнению, страна понесла убытки «на миллиарды долларов» из-за такого импорта.

На прошлой неделе украинский политолог Дмитрий Корнейчук посетовал, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он напомнил, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.