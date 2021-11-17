По его словам, в 2019 году Рада по инициативе пропрезидентской фракции «Слуга народа» приняла изменения в законодательство, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии, а Зеленский подписал этот закон.
«Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить», — написал Ляшко.
Он прикрепил к сообщению видео, в котором подает соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Он считает, что импорт электроэнергии «подрывает национальные экономические и энергетические интересы» Украины. По его мнению, страна понесла убытки «на миллиарды долларов» из-за такого импорта.
На прошлой неделе украинский политолог Дмитрий Корнейчук посетовал, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он напомнил, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.