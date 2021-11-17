«У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной», — сказано в заявлении.
Министр обороны Великобритании сейчас находится с официальным визитом на Украине.
На днях замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия Украины находится в постоянной готовности обороняться. Таким образом она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.
На прошлой неделе британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.