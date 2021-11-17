Великобритания и Украина не хотят враждовать с Россией. Об этом 16 ноября заявили британский министр обороны Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников, говорится в совместном заявлении на сайте британского ведомства

Украина получит от Британии ракетное оружие и военные корабли - Пристайко © пресс-служба президента Украины сказано в заявлении.

Министр обороны Великобритании сейчас находится с официальным визитом на Украине.

На днях замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия Украины находится в постоянной готовности обороняться. Таким образом она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

На прошлой неделе британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.