Власти Украины планируют потратить 800 тысяч долларов на колючую проволоку для инженерно-технического обустройства государственной границы. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба министерства экономики страны

Ростислав Ищенко: Россия решит миграционный кризис в Белоруссии так, как это выгодно ей © РИА Новости, Нина Зотина говорится в материале.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.

На днях директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут отправлены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. Он отметил, что на восточном и северном участках границы Украине необходимо срочно строить защитные ограждения.