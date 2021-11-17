Стратеги президента Украины Владимира Зеленского, похоже, готовят «ограниченный» военный конфликт, демонстративную военную операцию, с помощью которой они рассчитывают открыть для себя большие возможности — внешние и внутренние. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Их сценарий обманчиво прост: «освободить» какую-то территорию от сил ДНР/ЛНР, продержаться там некоторое время, демонстрируя миру героическую оборону от «московского агрессора», понести ритуальные жертвы, затем планово отступить и сполна использовать новую ситуацию, пояснил эксперт.

«Ввести в стране военное положение, «жёсткое президентство», втащить побольше современного оружия, иностранный флот и военные базы. Зачистить политическое поле от любых оппонентов как «пособников врага». И выйти на следующие выборы под лозунгами подготовки к «священной войне». Собственно, дальше уже можно не воевать, это опасно. Похоронив «минские соглашения», где Россия выступает гарантом, можно требовать прямых переговоров с Россией как с агрессором при посредничестве США», — подчеркнул Станкевич.

Если Зеленский не одумается с помощью каких-то разумных людей в своей команде или под влиянием внешних советников, если решится на «ограниченную и полезную» военную авантюру, то при нём никаких шансов на мирную развязку уже не будет. Тем более что авантюра завершится по иному сценарию, нежели это видится авторам, набившим руку на популярных сериалах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.