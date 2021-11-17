Рейтинг Зеленского, по версии группы «Рейтинг», достиг исторического минимума в начале ноября. Согласно результатам опроса, опубликованным 11 ноября, за него проголосовали бы только 22% процента избирателей.
Эксперт отметил, что Зеленский мог сразу на волне своего электорального триумфа сменить доставшуюся от Петра Порошенко тупиковую парадигму «войны с Россией до победы» на парадигму «компромисс ради мира и развития». Но не сделал этого. И попал в плен.
По его словам, радикальное националистическое меньшинство навязало всей «зелёной» команде победительный бред в качестве политического дискурса.
«Дескать, мы обязаны победить и восторжествовать. Никаких компромиссов с «царством тьмы». Переговоры? Только затем, чтобы сказать врагу в лицо: «Агрессор и оккупант, сдавайся, возвращай территории, кайся, плати репарации, а мы будем тебя и твоих коллаборантов судить и наказывать». Другой язык общения с «царством тьмы» объявляется зрадой, а любой миротворческий компромисс — капитуляцией», — пояснил Станкевич.
Зеленский рушит остатки шаткой миротворческой конструкции, тащит в страну наступательное оружие и чужие военные базы, всё глубже увязает в военной риторике. Сегодня за всем этим уже просматривается конкретный казацкий замысел: немного повоевать, чтобы требовать прямых переговоров с Россией как с агрессором при посредничестве США, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.