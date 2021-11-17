У Владимира Зеленского остаётся всего года полтора для консолидации своего режима. Он пока находится в парадоксальной роли «президента в плену». Вроде бы ему подконтрольны ключевые элементы политической системы, но он предельно ограничен в их использовании. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Зеленский мог сразу на волне своего электорального триумфа сменить доставшуюся от Петра Порошенко тупиковую парадигму «войны с Россией до победы» на парадигму «компромисс ради мира и развития». Но не сделал этого. И попал в плен.

По его словам, радикальное националистическое меньшинство навязало всей «зелёной» команде победительный бред в качестве политического дискурса.

«Дескать, мы обязаны победить и восторжествовать. Никаких компромиссов с «царством тьмы». Переговоры? Только затем, чтобы сказать врагу в лицо: «Агрессор и оккупант, сдавайся, возвращай территории, кайся, плати репарации, а мы будем тебя и твоих коллаборантов судить и наказывать». Другой язык общения с «царством тьмы» объявляется зрадой, а любой миротворческий компромисс — капитуляцией», — пояснил Станкевич.

Зеленский рушит остатки шаткой миротворческой конструкции, тащит в страну наступательное оружие и чужие военные базы, всё глубже увязает в военной риторике. Сегодня за всем этим уже просматривается конкретный казацкий замысел: немного повоевать, чтобы требовать прямых переговоров с Россией как с агрессором при посредничестве США, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.