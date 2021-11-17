Безпалько отметил, что украинская сторона уже перешла к атаке на объекты гражданской инфраструктуры и выводит их из строя с помощью в том числе и беспилотников.
«А мы прекратили поставки угля и электроэнергии на Украину. 90% государственных ТЭС на Украине сейчас не работают. Это наш ответ Чемберлену», — сказал политолог.
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Хотя Россия в ответ на действия Украины против республик Донбасса не можем обстреливать позиции украинских военных и не может за исключением экстренных случаев ввести войска, она может иначе воздействовать на уязвимые точки Украины.
Действенные экономические меры — перестать продавать им уголь и электричество, а в идеале еще и нефть, заключил Безпалько.
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Россия 1 ноября бессрочно остановила поставки антрацитного угля на Украину. В Минэкономики РФ заявили, что остановка экспорта связана с растущим внутренним спросом. Украинские СМИ обвиняют Москву в использовании энергоресурсов в качестве оружия.