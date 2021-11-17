Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может отвечать на тактику Киева по уничтожению инфраструктуры Донбасса

Около 60% мощностей украинских ТЭС встали из-за нехватки топлива © Facebook, ДТЭК Криворожская ТЭС

«А мы прекратили поставки угля и электроэнергии на Украину. 90% государственных ТЭС на Украине сейчас не работают. Это наш ответ Чемберлену», — сказал политолог.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211115/1032664762.html », — отметил политолог. А мы прекратили поставки угля и электроэнергии на Украину. 90% государственных ТЭС на Украине сейчас не работают. Это наш ответ Чемберлену.», — отметил политолог.

Хотя Россия в ответ на действия Украины против республик Донбасса не можем обстреливать позиции украинских военных и не может за исключением экстренных случаев ввести войска, она может иначе воздействовать на уязвимые точки Украины.

Действенные экономические меры — перестать продавать им уголь и электричество, а в идеале еще и нефть, заключил Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Россия 1 ноября бессрочно остановила поставки антрацитного угля на Украину. В Минэкономики РФ заявили, что остановка экспорта связана с растущим внутренним спросом. Украинские СМИ обвиняют Москву в использовании энергоресурсов в качестве оружия.