Информация о предложении Киевом «Газпрому» скидки на транзит газа - глупость. Никто это не обсуждал ни с Национальной комиссией по регулированию энергетики Украины, которая устанавливает тарифы на транзиты, ни с внешними игроками. Об этом рассказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубометров. По его словам, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.

«Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»)», — указал эксперт.

Марунич подчеркнул, что если Украина действительно готова качать газ в два раза дешевле, то как она будет договариваться о новом транзитном контракте и какую позицию готовы занимать украинские власти и украинские переговорщики.

«Россияне говорят: «вы можете качать газ в два раза дешевле, так и качайте его в два раза дешевле. Почему вы требуете ставку в два раза выше»? Но работа оператора ГТС вряд ли будет позитивной при такой ставке, мягко говоря», — уточнил специалист.

Это просто пиар-заявление, но оно может иметь крайне серьезные проблемы в будущем, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.