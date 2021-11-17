Ранее была информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубометров. По его словам, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.
«Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»)», — указал эксперт.
Марунич подчеркнул, что если Украина действительно готова качать газ в два раза дешевле, то как она будет договариваться о новом транзитном контракте и какую позицию готовы занимать украинские власти и украинские переговорщики.
«Россияне говорят: «вы можете качать газ в два раза дешевле, так и качайте его в два раза дешевле. Почему вы требуете ставку в два раза выше»? Но работа оператора ГТС вряд ли будет позитивной при такой ставке, мягко говоря», — уточнил специалист.
Это просто пиар-заявление, но оно может иметь крайне серьезные проблемы в будущем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.