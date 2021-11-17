Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, но спустя 40 дней решил от нее отказаться.
Но когда Дмитрий Гордон и другие политики решили разыграть тут украинскую карту, то это оказалось невозможно, подчеркнул эксперт.
«Пока премьер-министром будет Ираклий Гарибашвили, Саакашвили будет сидеть в тюрьме. У нас», — уверен Сихарулидзе.
Саакашвили называют «грузинским Че Геварой», но никакой это не Че Гевара. Этот человек не готов к самоубийству и уж точно не готов самостоятельно выходить на баррикады, никакого госпереворота в Грузии не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.