Если бы Киев правильно повел себя, а не использовал украинского омбудсмена, которая встала на сторону Михаила Саакашвили, и сделали бы все так, чтобы «Грузинская мечта» могла сохранить лицо, то его могли бы выслать на Украину. Об этом рассказал основатель SIKHA Foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Но когда Дмитрий Гордон и другие политики решили разыграть тут украинскую карту, то это оказалось невозможно, подчеркнул эксперт.

«Пока премьер-министром будет Ираклий Гарибашвили, Саакашвили будет сидеть в тюрьме. У нас», — уверен Сихарулидзе.

Саакашвили называют «грузинским Че Геварой», но никакой это не Че Гевара. Этот человек не готов к самоубийству и уж точно не готов самостоятельно выходить на баррикады, никакого госпереворота в Грузии не будет, заключил собеседник издания.

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