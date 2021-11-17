Украина стала бы совершенно другой, если бы ее власти решились пойти на выполнение Минских соглашений. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько объяснил, почему Донбасс сегодня беззащитен перед Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

В таком случае Украина смогла бы наладить отношения с Россией и заключить прямые договоры о поставках и транзите газа на взаимовыгодной основе, а республики Донбасса получили бы другой статус, описал Безпалько. Однако пока это маловероятно, добавил он.

«Каждый день идут обстрелы, а Минская группа не может прийти к четким соглашениям. Мы видим, что сейчас там фактически пытаются принять закон, в котором говорится о том, что делать с ДНР/ЛНР после их завоевания — вводятся карательные силы и отменяется амнистия», — сказал Безпалько.

Политолог подчеркнул, что закон, который могут принять украинские власти, прямо противоречит Минским соглашениям.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В августе Кабмин Украины внес в Раду законопроект «О переходном периоде». В законопроекте власти ЛНР и ДНР названы «оккупационными администрациями РФ» и не идет речи о соблюдении Киевом обязательств по Минским соглашениям: предоставления Донбассу особого статуса, всеобщей амнистии, принятии отдельного избирательного законодательства, легализации Народной милиции и языковой автономии.