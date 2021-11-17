Если в результате некой катастрофы или желания США уйти из Украины в стране сменится власть, то новое руководство Украины сможет выполнить Минские соглашения, предположил политолог.
В таком случае Украина смогла бы наладить отношения с Россией и заключить прямые договоры о поставках и транзите газа на взаимовыгодной основе, а республики Донбасса получили бы другой статус, описал Безпалько. Однако пока это маловероятно, добавил он.
«Каждый день идут обстрелы, а Минская группа не может прийти к четким соглашениям. Мы видим, что сейчас там фактически пытаются принять закон, в котором говорится о том, что делать с ДНР/ЛНР после их завоевания — вводятся карательные силы и отменяется амнистия», — сказал Безпалько.
Политолог подчеркнул, что закон, который могут принять украинские власти, прямо противоречит Минским соглашениям.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В августе Кабмин Украины внес в Раду законопроект «О переходном периоде». В законопроекте власти ЛНР и ДНР названы «оккупационными администрациями РФ» и не идет речи о соблюдении Киевом обязательств по Минским соглашениям: предоставления Донбассу особого статуса, всеобщей амнистии, принятии отдельного избирательного законодательства, легализации Народной милиции и языковой автономии.