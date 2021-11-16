Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве Армении.
«При посредничестве России с 18:30 на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие», — говорится в сообщении армянского министерства.
16 ноября в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам.
По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана.
Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции.
В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что секретариат не получал официальных обращений Еревана по поводу напряженной ситуации на границе с Азербайджаном.