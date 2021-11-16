После переговоров министр обороны РФ Сергея Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами Ереван и Баку объявили перемирие в конфликте, разгоревшемся на границе между республиками в районе горы Килисали, сообщает РИА Новости 16 ноября со ссылкой на Минобороны РФ

Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве Армении.

«При посредничестве России с 18:30 на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие», — говорится в сообщении армянского министерства.

В МИД Армении призвали РФ отреагировать на действия Азербайджана © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана.

Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.

В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что секретариат не получал официальных обращений Еревана по поводу напряженной ситуации на границе с Азербайджаном.