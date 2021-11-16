Впервые с 20 октября стоимость газовых фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $1100 за тысячу кубометров. Соответствующие данные представила биржа ICE 16 ноября по итогам торгового дня

К закрытию сессии стоимость газа подскочила до $1116 за тысячу кубов. Торги стартовали с пятипроцентного роста цены и преодоления психологической отметки $1000 за тысячу кубометров.

Рост цен резко ускорился после того, как немецкий регулятор заявил о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2».

Заявления официальных лиц о том, что приостановка никак не скажется на общих сроках сертификации трубопровода, что это всего лишь «регуляторный вопрос», не смогли успокоить трейдеров.

Высокие цены — это надолго

Судя по тому, что панические настроения на рынке только нарастают, а пауза в сертификации «Северного потока-2» продлится от четырех до шести недель, Европу опять ждет период роста цен на газ, который может продлиться в случае новых задержек в сертификации.

«Северный поток — 2»: решение о сертификации проекта может быть принято в январе, а «Газпром» восстановил закачку газа в хранилища Европы © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Путин пообещал помощь в снабжении Европы газом.

Цены опускались до уровня $800 за тысячу кубометров после того, как «Газпром» к 9 ноября заполнил российские хранилища газа и начал закачивать «голубое топливо» в европейские.

Относительно низкие цены не продержались на европейском рынке и одной недели.

Причина этого достаточно фундаментальна: дефицит газа в Европе настолько велик, что Россия в текущих условиях не может восполнить дефицит газа в ЕС.

Причины энергокризиса ЕС

Дефицит возник из-за несбалансированной политики евробюрократов, пытающихся ускоренными темпами перейти к безуглеродной энергетике, подразумевающей отказ от сжигания ископаемого топлива, в том числе газа.

Программа достижения углеродной нейтральности к 2050 году привела как к снижению собственной добычи газа в странах ЕС, так и к отказу от подписания долгосрочных договоров о поставках газа с производителями СПГ (сжиженного природного газа).

Когда в 2021 году начали восстанавливаться экономики Азии, в первую очередь Китая, спрос на газ там резко вырос.

Благодаря высоким ценам на газ на азиатских биржах существенная часть СПГ, поставлявшегося в ЕС (примерно 10% от объемов потребления газа в Европе) ушла в КНР.

Оперативно поставить такие объемы газа в Европу без использования мощностей «Северного потока-2» Россия не сможет, а сертификация газопровода откладывается на неопределенный срок.

Европейцы же не смогли перебить ценовое предложение азиатов и очутились в ситуации дефицита газа. Однако Брюссель отказывается признавать свои ошибки и пытаются возложить вину на Россию.

Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать

«Газпром» обвиняют в «манипуляции рынком», несмотря на то, что российская компания выполняет все контракты о поставках газа.

Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование в отношении действий «Газпрома».

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, ЕК может попытаться оштрафовать «Газпром» на 10% от годового оборота компании, который составляет около 7 трлн рублей ($85 млрд).

Соответственно, максимальный штраф может составить порядка $8,5 млрд.

В ответ на претензии Еврокомиссии российская сторона отмечает, что поставки в ЕС находятся на уровне близком к рекордному.

Кому выгодно

Действия еврочиновников не могут не сказываться на ожиданиях трейдеров и как следствие, стоимости газа — оптимизма они не внушают. Тем не менее ЕК отказывается комментировать связь между своей политикой и ростом цен на газ.

Выгодно это никак не европейцам, а Соединенным Штатам, которые ложными обвинениями, растиражированными подконтрольными им СМИ, пытаются рассорить Европу и Россию, которые неумолимо сближаются на фоне общих экономических интересов.