Иск германской экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием запретить работу трубопровода «Северный поток-2» скорее всего провалится в суде, написало американское агентство Bloomberg 16 ноября со ссылкой на пресс-службу суда, рассматривающего дело

На текущий момент запланировано лишь одно заседание. В пресс-службе суда отказались ответить, означает ли это, что 17 ноября будет принято решение по иску, сказав лишь, что «это остается предметом устных прений».

DUH летом 2021 года подала в суд иск с требованием отменить разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», выданное управлением горного надзора Штральзунда, отклонившего заявку экологов.

«Северный поток — 2»: cамый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Экологические активисты по всему миру, в том числе и в ФРГ, в существенной степени финансируются американскими государственными и частными фондами.

Соединенные Штаты Америки выступают последовательными противниками «Северного потока-2» из опасений чрезмерного сближения России и ЕС на фоне совместной работы над проектом.