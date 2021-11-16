На текущий момент запланировано лишь одно заседание. В пресс-службе суда отказались ответить, означает ли это, что 17 ноября будет принято решение по иску, сказав лишь, что «это остается предметом устных прений».
DUH летом 2021 года подала в суд иск с требованием отменить разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», выданное управлением горного надзора Штральзунда, отклонившего заявку экологов.
DUH утверждает, что новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа якобы указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду «Северного потока-2» может оказаться большим, чем считалось ранее.
Экологические активисты по всему миру, в том числе и в ФРГ, в существенной степени финансируются американскими государственными и частными фондами.
Соединенные Штаты Америки выступают последовательными противниками «Северного потока-2» из опасений чрезмерного сближения России и ЕС на фоне совместной работы над проектом.