По данным украинского интернет-издания Страна.ua, лидером «антиваксеров», которому СБУ сообщило о соответствующих подозрениях в его адрес, является один из лидеров украинских ковид-диссидентов Остап Стахов.
Ранее это же издание сообщило об обыске, производимом во львовской квартире Стахова.
Украинская спецслужба поведала о том, что в её распоряжении имеется переписка, свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов якобы искали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.
В СБУ добавили, что у них якобы имеются «возможные» доказательства финансирования Стахова со стороны РФ.
Видимо, в качестве подобных «доказательств» на сайте спецслужбы опубликован паспорт некоего гражданина РФ с заретушированными именем и фамилией, выданный в городе Краснодаре.
Стахов известен тем, что в течение как минимум последних 6 месяцев, публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.
Ковид-диссидент также утверждает, что больницы на Украине якобы пустуют, а информация о высокой заболеваемости среди украинцев является сфабрикованной.