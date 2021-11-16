Служба безопасности Украины сообщила о разгроме сети ковид-диссидентов, которая по версии спецслужбы под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать ситуацию в стране. Информация об этом была опубликована на сайте СБУ 16 ноября

По данным украинского интернет-издания Страна.ua, лидером «антиваксеров», которому СБУ сообщило о соответствующих подозрениях в его адрес, является один из лидеров украинских ковид-диссидентов Остап Стахов.

Ранее это же издание сообщило об обыске, производимом во львовской квартире Стахова. Антивакцинаторы заявили, что Украина захвачена сионистами © Facebook, Команда Зеленського

Украинская спецслужба поведала о том, что в её распоряжении имеется переписка, свидетельствующая о том, что члены возглавляемого Стаховым движения ковид-диссидентов якобы искали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

В СБУ добавили, что у них якобы имеются «возможные» доказательства финансирования Стахова со стороны РФ.

Видимо, в качестве подобных «доказательств» на сайте спецслужбы опубликован паспорт некоего гражданина РФ с заретушированными именем и фамилией, выданный в городе Краснодаре. «Явно перегнул». Зеленский уволил чиновника СБУ, включившего в «черные списки» россиян умерших людей © president.gov.ua

Стахов известен тем, что в течение как минимум последних 6 месяцев, публикует в интернете антинаучную информацию о том, что вируса COVID-19 на самом деле не существует.

Ковид-диссидент также утверждает, что больницы на Украине якобы пустуют, а информация о высокой заболеваемости среди украинцев является сфабрикованной.