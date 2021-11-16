Во время инцидента с попыткой прорыва групп беженцев на польскую территорию пострадали дети, женщины и журналисты на белорусской стороне, сообщает агентство БЕЛТА 16 ноября

По информации белорусского агентства, «доведённые до отчаяния» беженцы совершили несколько попыток прорыва на польскую территорию, ломая установленные польскими пограничниками заграждения.

Польские пограничники применили слезоточивый газ, вызвав ответную реакцию мигрантов, которые начали забрасывать силовиков камнями и палками. В ответ поляки направили на беженцев струи из водомёта, указывает агентство. «Вернули в Белоруссию разутым»: СМИ рассказали о жестокости польских силовиков © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

От ледяной воды, а также слезоточивого газа, пострадали, в том числе, дети и журналисты на белорусской стороне границы. БЕЛТА указывает, что троим представителям СМИ потребовалась медицинская помощь.

«Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям — это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза», — прокомментировал агентству сегодняшние инциденты представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее президент страны Александр Лукашенко неоднократно обвинял польские власти в жесткости по отношению к беженцам. На днях действия польских властей на белорусской границе осудил и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что они «не вяжутся с идеями гуманизма».