«Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки (на сертификацию — ред.). И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, — "Северный поток 2" является угрозой для Украины. Мы на этом будем настаивать… Мы считаем очень важным то, что сейчас он (процесс сертификации — ред.) приостановлен. И у нас есть время донести свои аргументы», — сказала Белькова.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG, начатую в сентябре. Это было сделано, чтобы оператор трубопровода смог провести регистрацию своего германского филиала, которому будут переданы полномочия по управлению расположенной в ФРГ частью «Северного потока-2».
Приостановка сертификации, как сообщают СМИ, продлится от четырех до шести недель, однако на общих сроках рассмотрения заявки это никак не скажется.
Приостановка сертификации газопаровода на 11% повысила и так сильно возросшие цены на декабрьские газовые фьючерсы в Европе — до 1042,6 доллара за тысячу кубометров.