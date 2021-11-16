«Оператор ГТС Украины» воспользуется приостановкой сертификации «Северного потока-2», чтобы донести Федеральному сетевому агентству Германии аргументы об опасности газопровода для Украины. Об этом заявила представитель украинской компании Ольга Белькова в эфире «Украина 24» 16 ноября

«Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки (на сертификацию — ред.). И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, — "Северный поток 2" является угрозой для Украины. Мы на этом будем настаивать… Мы считаем очень важным то, что сейчас он (процесс сертификации — ред.) приостановлен. И у нас есть время донести свои аргументы», — сказала Белькова.

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Приостановка сертификации, как сообщают СМИ, продлится от четырех до шести недель, однако на общих сроках рассмотрения заявки это никак не скажется.

Приостановка сертификации газопаровода на 11% повысила и так сильно возросшие цены на декабрьские газовые фьючерсы в Европе — до 1042,6 доллара за тысячу кубометров.