Украинская певица Тина Кароль во время своего недавнего визита в Грузию, ответила на вопрос местных журналистов о том, почему не гастролирует по России. Ответ артистки 16 ноября процитировал УНИАН

Особенности интимной жизни украинцев - опрос © CC0, Pixabay

«В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу», — заявила исполнительница.

На этот вопрос Кароль отвечала ранее в другой стране, когда ездила с концертами по Казахстану. Тогда она утверждала, что гастроли по РФ — проявление отсутствия самоидентификации у культурных деятелей.

Тина Кароль — украинская певица, актриса, телеведущая, имеет статус народной артистки Украины. После событий Майдана, когда въезд многим певцам из России на Украину был запрещен, карьера Кароль пошла в гору, помимо сольной карьеры она получила множество приглашений о работе в качестве ведущей, в частности, долгое время была наставником национального шоу «Голос».