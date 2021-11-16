Особенности интимной жизни украинцев - опрос

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос на тему сексуальной жизни украинцев и сделала выводы о личной жизни граждан, включая отношение к сексу, умение говорить о нем с партнером и последствиях измен. Полученные данные были на днях опубликованы на сайте компании

«Довели людей до крайней нищеты»: украинка пообедала голубем © CC0, Pixabay

Среди тех, кто своим интимом доволен 70% тех, кто обсуждает с партнером свои сексуальные фантазии. Здесь зависимость оказалось прямой: чем больше партнеры о сексе говорят, тем выше потом оценивают свой секс и отношения в целом.

Однако оргазм, согласно исследованию, испытывают только 78% мужчин и 35% женщин. В имитации кульминационного момента, хотя бы раз в жизни, сознались 64% женщин и 23% мужчин.

Спросили социологи и о начале сексуальной жизни. Почти половина респондентов — 45% — ответили, что первый интимный опыт получили в возрасте старше 18 лет. Это преимущественно жители сел или небольших городов, в то время как почти пятая часть киевлян честно призналась, что первый секс случился в их жизни до 16 лет.

Удалось в ходе опроса выяснить и частоту половой жизни украинцев: 57% респондентов ответили, что занимаются сексом раз в неделю или чаще. Самое интересное в этом вопросе, что частыми свои половые контакты назвали 46% мужчин и 31% женщин.

Большинство украинцев — 78% — назвали интимную жизнь важной составляющей отношений. Однако секс, как оказалось, не самый главный. Чаще всего основой отношений респонденты называли глубокую эмоциональную привязанность, а секс и общих детей большинство поставило на второе место.

Интересно также, что моногамный образ жизни предпочитают 70% жителей Украины, и 40% опрошенных ответили, что незамедлительно разорвут отношения, если произойдет измена.