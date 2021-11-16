Главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас выразили сожаление из-за отказа России от встречи в «нормандском формате». Об этом говорится в совместном заявлении министров, передает РИА Новости 16 ноября

«Мы выражаем сожаление тем, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате", и еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно», — говорится в сообщении.

Министры также заявили, что привержены урегулированию конфликта на основании Минских договоренностей. Ле Дриан и Маас призвали Россию к продуктивному диалогу по ситуации в Донбассе.

Постановочная встреча не нужна: Захарова ответила Кулебе о саммите в нормандском формате © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.

Лавров подчеркнул, что стороны сначала должны выполнить то, о чем договорились на саммите в декабре 2019 года в Париже, в то время как власти Украины «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.