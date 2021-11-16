Экс-глава СНБО Украины заявил, что на границе с Белоруссией и странами НАТО «демонстративно летают» тяжелые бомбардировщики России.
«После учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники. Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально — поглощение Россией Беларуси. Россия теперь может использовать территорию Беларуси как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский», — написал Турчинов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам страны отслеживать передвижение войск НАТО и Польши в районах, прилегающих к белорусской границе. Он сообщил, что белорусская и российская авиация будут совместно патрулировать границы Союзного государства.
В Минобороны РФ пояснили, что полеты бомбардировщиков проводятся в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран.
В Кремле отмечали, что Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это не является угрозой для других государств.