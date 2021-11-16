Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов 16 ноября заявил в Facebook о появлении «белорусского фронта» на границе с Украиной

«Мерзопакостно себя ведут»: Лукашенко и Путин обсудили действия НАТО в Черном море © president.gov.by

«После учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники. Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально — поглощение Россией Беларуси. Россия теперь может использовать территорию Беларуси как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский», — написал Турчинов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам страны отслеживать передвижение войск НАТО и Польши в районах, прилегающих к белорусской границе. Он сообщил, что белорусская и российская авиация будут совместно патрулировать границы Союзного государства.

В Минобороны РФ пояснили, что полеты бомбардировщиков проводятся в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран.

В Кремле отмечали, что Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это не является угрозой для других государств.