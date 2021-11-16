На украинском рынке назревает дефицит муки из-за повального экспорта пшеницы на фоне высоких мировых цен на зерно, рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко в эфире телеканала «Украина 24»

Уже три сельскохозяйственные ассоциации выразили несогласие с нынешними объемами экспорта украинского зерна — «Мукомолы Украины», «Всеукраинская ассоциация пекарей» и «Укрхлебпром».

«Пшеницу сейчас массово экспортируют. Цена на международных рынках резко подскочила к рекордным показателям, потому вывозить зерно выгодно. От грузовиков в Одесском морском порту отбоя нет. Украинскую пшеницу ждут в Китае, Египте, Европе», — отметил Дудченко.

«Искать хлеб по супермаркетам». Коронавирус познакомил британцев с жизнью при социализме © AFP, Tolga Akmen

К дефициту зерна добавляется рост цен на газ, что уже привело к 10% росту стоимости хлеба.

В ближайшее время рост цен на хлебобулочные изделия может составить порядка 20%, отметили опрошенные телеканалом эксперты.

При этом украинское правительство предпочитает не обращать внимание на проблему, заявляя, что Украина якобы полностью обеспечена продовольственной пшеницей.

Ранее украинский Кабмин премьера Дениса Шмыгаля дважды подряд организовал дефицит угля на украинских государственных ТЭС в период отопительного сезона — в 2020/21 и 2021/22 годах.

Шмыгаль — выходец из структур предпринимателя Рината Ахметова, который владеет большей частью украинских теплоэлектростанций.

Отсутствие запасов угля на государственных украинских ТЭС выгодно Ахметову, так как убивает конкуренцию в отрасли и вынуждает украинское государство покупать электроэнергию у частных электростанций.