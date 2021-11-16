По данным правоохранителей, 16 ноября на втором этаже частного центра по уходу за престарелыми были найдены мертвыми пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
Предварительно, в доме произошло короткое замыкание, в результате которого загорелись провода.
По мнению полиции, женщины отравились угарным газом. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Администратор дома престарелых задержан.
В январе текущего года пожар произошел в нелегальном частном доме престарелых в Харькове. В результате погибли 16 человек, еще четыре попали в больницу. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.