В Днепре во время пожара в частном доме престарелых погибло пять пожилых женщин. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции по региону

По данным правоохранителей, 16 ноября на втором этаже частного центра по уходу за престарелыми были найдены мертвыми пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Равнодушие убивает. В Харькове сгорел дом престарелых © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

По мнению полиции, женщины отравились угарным газом. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Администратор дома престарелых задержан.

В январе текущего года пожар произошел в нелегальном частном доме престарелых в Харькове. В результате погибли 16 человек, еще четыре попали в больницу. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.