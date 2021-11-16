Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с бизнесменами Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым у него сложились хорошие отношения, после того, как они ему помогли в 2014 году. Такое мнение 16 ноября он выразил в интервью «Украинской правде»

На вопрос о том, дружит ли он с Игорем Коломойским, Аваков ответил, что «не может так сказать». Также он отрицательно ответил на предположение о партнерстве по бизнесу. «Никому не позволю»: Ахметов предостерег Зеленского и его команду © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

«Откуда такое счастье? С 2014 года наши отношения основаны на том, есть ли сентимент. А он есть. Когда была сложная ситуация, и он был губернатором [Днепропетровской области]. Он, [бизнесмен Геннадий) Корбан и [мэр Днепра Борис] Филатов — это были мои ключевые партнеры по тому, как удерживать ситуацию и удар на востоке, когда у нас все гибридные механизмы были. И тогда они очень справлялись. Поэтому этот сентимент во мне есть», — заявил он.

По его словам, он не встречается с Коломойским, а после своей отставки было «один или два телефонных разговора».

Также Аваков рассказал, что у него «нормальные отношения» с Ринатом Ахметовым, которые начались в 2014 году. Тогда, по словам бывшего министра, Ахметов помог ему с «силами» в военной операции украинских силовиков в Мариуполе.

Аваков рассказал, что тогда украинские силовики поняли, что критически не хватает ресурсов, чтобы удерживать город. Он обратился к Ахметову за помощью, и бизнесмен дал распоряжение своим заводам. Несколько дней спустя город контролировался «совместным патрулями дружинников от заводов, добровольческих батальонов и остатков полиции».

В целом, по его словам за эти годы было много ситуаций. Но раз в несколько месяцев разговаривать с крупнейшими бизнесменами страны было интересно и полезно для государства.

Ранее Аваков заявил, что он не является другом бывшего президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, поскольку к нему полностью пропало уважение из-за расхождения в поведении.