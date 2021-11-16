Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что механизмом работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является некое зеркало того, как себе представляет идеальную власть президент Владимир Зеленский. Такое мнение 16 ноября он выразил в интервью «Украинской правде»

В частности, Аваков отметил, что секретарю СНБО Алексею Данилову нужно серьезно возражать Зеленскому, чего он не делает. Секретарь СНБО рассказал о «паранойе» в украинских вузах © РИА Новости, Олег Ласточкин / Перейти в фотобанк

«Он (Данилов — ред.) — чистое отражение [действий Зеленского]… Я считаю, что в такой ситуации Данилов должен возражать такому развитию. Потому что, на мой взгляд, развитие сейчас в СНБО через этот механизм огульных подгоняющих решения суда санкций, это слишком. Это переход граней. Потом будут последствия, потому что будут решения судов, и это будет иметь откат, и очень больно бить по государственности. Ему нужно серьезно возражать», — Аваков выразил мнение, что у Данилова может не быть ресурса, чтобы возражать, поэтому он слушает президента.

Экс-министр отметил, что Данилов — «зеркало президентских ожиданий».

Ранее Аваков рассказал, что в настоящее время у него нет никаких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, уже несколько месяцев они не общались, поскольку их пути больше не пересекаются.