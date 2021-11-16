Накануне, 15 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана вторглись на территорию Армении на одном из участков границы, ведутся локальные бои с применением артиллерии и бронетехники. В МИД Азербайджана опровергли эту информацию.
Ереван заявляет, что наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам в Армении.
«Призываем международное сообщество и наших международных партнеров — Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей — четко отреагировать на эти действия, подрывающие региональный мир и безопасность, и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения», — говорится на сайте ведомства.
В сообщении утверждается, что Баку продолжает наступательные действия, начатые 12 мая 2021 года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении. Отмечается, что Азербайджан нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября.
После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными, летом сообщалось о возобновлении перестрелок на границе. Ранее при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии.