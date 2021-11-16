Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «хорошими» новости о приостановке сертификации «Северного потока-2», однако тут же себя опроверг, заявив, что это «трюки» «Газпрома»

Ранее в этот день немецкий регулятор сообщил о приостановке сертификации «Северного потока-2».

«Из хороших новостей — сертификация «Северного потока-2» приостановлена. Однако все не столь однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он возмущен тем фактом, что оператор трубопровода швейцарская Nord Stream 2 AG намерена создать свой филиал в Германии, который будет управлять частью «Северного потока-2», расположенной в ФРГ.

«Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства относительно сертификации газопроводов», — заявил Витренко.

Он призвал США «наложить предусмотренные законодательством США санкции» на создаваемый немецкий филиал оператора «Северного потока-2».

Как отмечал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, европейское антимонопольное законодательство согласно международным нормам распространяется на 12-мильную прибрежную зону Германии.

«Северный поток — 2»: cамый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В сентябре он предполагал, что для управления трубопроводом будет создана формально независимая от «Газпрома» компания, которой будут делегированы права на управление финальной частью «Северного потока-2».

Фактически именно по этому пути пошла Nord Stream 2 AG при поддержке немецкого регулятора. О том, что это никак не повлияет на снабжение Германии газом уже заявила представитель Минэнерго Германии Сузанне Унград.

Несмотря на это приостановка сертификации «Северного потока-2» уже повлияла на европейский рынок газа, взвинтив цены на 11% по сравнению с предыдущим днем.