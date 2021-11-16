Президент Украины Владимир Зеленский попал в авторитарную ловушку, после того, как выиграл выборы. Такое заявление сделал бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков в интервью «Украинской правде», опубликованном 16 ноября

Аваков: следующие выборы выиграет кто угодно, только не Зеленский © Yulia Babych

«Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы, и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось. И вот это "я могу всё" играет сумасшедшую роль, потому что в этой парадигме проходящий мимо умник скажет, что так нельзя. А так как можно, мне не хочется, и нет времени», — заявил Аваков.

Ранее Аваков рассказал, что в настоящее время у него нет никаких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, уже несколько месяцев они не общались, поскольку их пути больше не пересекаются.

Также, по его словам, разговор с Зеленским об отставке с должности министра прошел «очень спокойно» и президент ему даже предлагал должности.