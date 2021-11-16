Мигрант на польско-белорусской границе рассказал о ситуации в стихийном лагере. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщило агентство РИА Новости

По словам мужчины, на улице очень холодно — из-за этого болеют дети.

«Погода экстремально холодная. До утра я слышал, как сотни детей плакали. Было очень-очень холодно. Мой брат болеет сейчас, ему 10 лет, он очень кашляет. Другие дети тоже кашляют», — рассказал он.

Против России. Миграционный конфликт на границе стал новым этапом холодной войны Запада © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Нам нужен ответ как можно быстрее», — добавил он.

Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Польша стянула к границе войска, пограничники применяют против беженцев слезоточивый газ. На Украине также усилили охрану участка границы с Белоруссией.