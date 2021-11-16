Белорусский лидер подчеркнул открытость своей страны в вопросах освещения миграционного кризиса.
«Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки Государственной границы», — рассказал Лукашенко.
Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока сконцентрировались на белорусско-польской границе. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза.
Польское правительство объявило чрезвычайное положение в пограничной с Белоруссией зоне, стянуло туда войска и полицию, и запрещает въезд в неё гуманитарным организациям и журналистам.
Однако большинство репортажей мировых СМИ, посвящённых миграционному кризису, ведётся не с белорусской, а с польской территории.