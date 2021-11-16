Журналисты могут совершенно свободно освещать миграционный кризис с белорусской стороны, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании, посвящённом обстановке на границе, сообщило 16 ноября агентство «БЕЛТА»

Белорусский лидер подчеркнул открытость своей страны в вопросах освещения миграционного кризиса.

«Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки Государственной границы», — рассказал Лукашенко.

«Я не укрываю евреев»: полячка рассказала об обстановке на белорусской границе © REUTERS, via REUTERS

Польское правительство объявило чрезвычайное положение в пограничной с Белоруссией зоне, стянуло туда войска и полицию, и запрещает въезд в неё гуманитарным организациям и журналистам.

Однако большинство репортажей мировых СМИ, посвящённых миграционному кризису, ведётся не с белорусской, а с польской территории.